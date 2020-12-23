Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Проект одобренного Конгрессом США военного бюджета был заблокирован, так как, по мнению Трампа, документ не учитывает важные положения национальной безопасности, а также задевает "военную историю" страны.

В сообщении Трампа указано, что законопроект не способствуют поддержке "первостепенного положения США" во внешней политике и нацбезопасности. По мнению действующего лидера, такой документ - это "подарок" для РФ и КНР.

Ранее Трамп уже заявлял о своем намерении наложить вето на оборонный бюджет страны. Однако законопроект уже был одобрен подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса, поэтому вето президента не может помешать его принятию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонМинобороныСШАДональд Трамп
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