Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Проект одобренного Конгрессом США военного бюджета был заблокирован, так как, по мнению Трампа, документ не учитывает важные положения национальной безопасности, а также задевает "военную историю" страны.

В сообщении Трампа указано, что законопроект не способствуют поддержке "первостепенного положения США" во внешней политике и нацбезопасности. По мнению действующего лидера, такой документ - это "подарок" для РФ и КНР.

Ранее Трамп уже заявлял о своем намерении наложить вето на оборонный бюджет страны. Однако законопроект уже был одобрен подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса, поэтому вето президента не может помешать его принятию.