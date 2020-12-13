Трамп пригрозил наложить вето на принятый оборонный бюджет
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на оборонный бюджет, который был ранее одобрен конгрессом страны.
Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Twitter Трампа.
«Больше всех от нашего оборонного бюджета выиграет Китай! Я наложу вето!» - цитирует Газета.ru президента США.
Напомним, 11 декабря американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток -2» и «Турецкий поток».
Предыдущую угрозу наложить вето на оборонный бюджет, который предусматривает выделение 740 млрд долларов на нужды Пентагона, Трамп выдвинул 4 декабря.
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