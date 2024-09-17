В совместной статье в газете Hill они написали, что необходимо «деэскалировать конфликт» России и Украины и начать прямые переговоры с Москвой.

«Бывший президент Дональд Трамп поклялся положить конец этой войне, но к тому времени, как он вступит в должность, может быть уже слишком поздно», - заключили Трамп-младший и Кеннеди-младший.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не намерен снимать ограничения на удары украинских вооруженных сил дальнобойным оружием по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

