Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с РФ по Украине

Необходимо потребовать, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «изменили свой безумный милитаристский курс». Такое заявление сделали сын бывшего главы государства Дональд Трамп-младший и экс-участник предвыборной гонки Роберт Кеннеди-младший.

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В совместной статье в газете Hill они написали, что необходимо «деэскалировать конфликт» России и Украины и начать прямые переговоры с Москвой.

«Бывший президент Дональд Трамп поклялся положить конец этой войне, но к тому времени, как он вступит в должность, может быть уже слишком поздно», - заключили Трамп-младший и Кеннеди-младший.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не намерен снимать ограничения на удары украинских вооруженных сил дальнобойным оружием по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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