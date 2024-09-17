Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с РФ по Украине
Необходимо потребовать, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «изменили свой безумный милитаристский курс». Такое заявление сделали сын бывшего главы государства Дональд Трамп-младший и экс-участник предвыборной гонки Роберт Кеннеди-младший.
В совместной статье в газете Hill они написали, что необходимо «деэскалировать конфликт» России и Украины и начать прямые переговоры с Москвой.
«Бывший президент Дональд Трамп поклялся положить конец этой войне, но к тому времени, как он вступит в должность, может быть уже слишком поздно», - заключили Трамп-младший и Кеннеди-младший.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не намерен снимать ограничения на удары украинских вооруженных сил дальнобойным оружием по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за обстрела ВСУ начался пожар в Белгородской области
- Рэперу P. Diddy предъявили обвинения в торговле людьми
- «VK Видео» запустит новую программу монетизации для блогеров
- Компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы на Бали
- Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с РФ по Украине
- Спрос на квартиры в московских новостройках упал на 21%
- Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России
- Повышенный уровень цезия зафиксировали в Норвегии
- Более тысячи человек пострадали от детонации пейджеров в Ливане
- СМИ: Зеленский поссорился с главой МИД Польши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru