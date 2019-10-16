Трамп: Италия закупила у США 90 самолетов F-35
Италия купила у США 90 новых истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой, пишет РИА Новости.
Трамп также выразил надежду, что Италия увеличит расходы на оборону для соответствия уровню НАТО - минимум 2 процента от ВВП.
По словам американского лидера, программа F-35 идет «просто феноменально». В середине сентября этого года сообщалось, что Польша заключила контракт на поставку F-35.
F-35 представляет собой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх модификациях.
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