Трамп: Италия закупила у США 90 самолетов F-35

Трамп также выразил надежду, что Италия увеличит расходы на оборону для соответствия уровню НАТО - минимум 2 процента от ВВП.

По словам американского лидера, программа F-35 идет «просто феноменально». В середине сентября этого года сообщалось, что Польша заключила контракт на поставку F-35.

F-35 представляет собой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх модификациях.

