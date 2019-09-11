Польша получит 32 военных самолета США

Применять более строгое наказание за нарушения правил дорожного движения, если в автомобиле находятся дети Число ДТП с участием детей, по данным МВД, пошло в рост Эксперт: еще одна инициатива, которая просто повиснет в воздухе Дети как отягчающее обстоятельство