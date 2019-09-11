Польша получит 32 военных самолета США
11 сентября22:46
Госдеп США одобрил продажу Польше 32 военных самолета F-35. Как пишет РИА Новости, американская техника, предположительно, станет для Польши заменой самолетам Миг-29 и Су-22 советского производства.
Отмечается, что стоимость американо-польского контракта составит $6,5 млрд.
В Пентагоне заявили, что сделка позволит усилить региону оборонный потенциал и обеспечит совместимость с американскими ВС.
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