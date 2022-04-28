Трамп испугался убийства помидорами

«Помидоры, когда они начинают делать подобное (бросать их – прим. НСН), это очень опасно. Этими штуками убить можно», - сказал Трамп.

В 2015 году несколько мужчин в костюмах ку-клукс-клана проводили акцию против высказываний Трампа о латиноамериканцах. Истцы утверждали, что охранники политика применили к ним силу.

Экс-президент давал показания в октябре 2021 года, однако обнародовали их только сейчас.

В начале апреля Трамп не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты. Позже он высказал мнение, что сейчас наступил «самый опасный период» в жизни США.

