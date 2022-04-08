Бывший врач Трампа считает поведение Байдена опасным

Когнитивные способности действующего лидера США Джо Байдена стали очень плохими и угрожают «национальной безопасности», заявил телеканалу One America News бывший врач экс-президента Дональда Трампа Ронни Джексон.

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По его словам, в последние годы у Байдена замечается не совсем адекватное поведение. Так, в текущей обстановке, когда есть риск полномасштабного конфликта с Россией, глава государства должен четко осознавать происходящее.

Джексон поставил под сомнение умственные способности Байдена, которые «весь мир видит». «Я думаю, с ним явно что-то происходит, это вопрос национальной безопасности», — отметил специалист.

Напомним, в феврале текущего года группа конгрессменов-республиканцев направила официальное письмо в президентскую администрацию США с призывом к главе Белого дома Джо Байдену пройти тест на выявление когнитивных нарушений.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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