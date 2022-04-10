Трамп не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, придется вновь баллотироваться в президенты, сообщил он на митинге своих сторонников в Северной Каролине.
«Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — задался вопросом политик.
Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов президентских выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом.
Трамп также заявил, что президент Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию, рост цен на газ и продовольствие в стране.
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