Трамп не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты

«Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — задался вопросом политик.

Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов президентских выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом.

Трамп также заявил, что президент Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию, рост цен на газ и продовольствие в стране.

