Трамп не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, придется вновь баллотироваться в президенты, сообщил он на митинге своих сторонников в Северной Каролине.

Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности

«Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — задался вопросом политик.

Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов президентских выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом.

Трамп также заявил, что президент Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию, рост цен на газ и продовольствие в стране.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Президент СШАДональд Трамп
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