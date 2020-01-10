Трамп: Иран планировал атаки на четыре американских посольства

Конкретных посольств, кроме посольства Багдада, Трамп не назвал, отмечает агентство.

Напомним, операция США по устранению Сулеймани прошла 3 января. Ответом на это Иран провел атаку на военные базы США в Ираке. После этих событий напряженность в отношениях между странами резко возросла.

Ранее сегодня сообщалось, что в США оценили нанесенный Ирану ущерб после введения санкций против страны.

