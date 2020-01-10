Трамп: Иран планировал атаки на четыре американских посольства
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран планировал нападения на четыре посольства США во время операции по ликвидации иранского генерала Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости.
Конкретных посольств, кроме посольства Багдада, Трамп не назвал, отмечает агентство.
Напомним, операция США по устранению Сулеймани прошла 3 января. Ответом на это Иран провел атаку на военные базы США в Ираке. После этих событий напряженность в отношениях между странами резко возросла.
Ранее сегодня сообщалось, что в США оценили нанесенный Ирану ущерб после введения санкций против страны.
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