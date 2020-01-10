В США оценили потери Ирана в связи с санкциями

Помпео добавил, что санкции продолжаться в случае если Иран не поменяет свою политику. Ранее стало известно, что США ввели санкции против Ирана. В частности, они коснулись высокопоставленных официальных лиц и ряда промышленных компаний.

Напомним, напряженность между Ираном и США резко возросла после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани и последующей атаки Ирана на военные базы США. Инциденты произошли в начале января.

