В США оценили потери Ирана в связи с санкциями

10 января 202021:57

В США подсчитали потери Ирана в связи с введенными санкциями против страны.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Иран потерял 80% дохода из-за новых санкций, сообщает РИА Новости. Также американский чиновник заявил, что Иран сегодня не имеет доступ к примерно 90% резервов валюты.

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Помпео добавил, что санкции продолжаться в случае если Иран не поменяет свою политику. Ранее стало известно, что США ввели санкции против Ирана. В частности, они коснулись высокопоставленных официальных лиц и ряда промышленных компаний.

Напомним, напряженность между Ираном и США резко возросла после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани и последующей атаки Ирана на военные базы США. Инциденты произошли в начале января.

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