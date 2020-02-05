Пелоси демонстративно разорвала бумаги с речью Трампа

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси демонстративно порвала копию текста речи президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел сразу по окончании выступления Трампа перед законодателями. Видео произошедшего попало на камеры. Оно размещено агентством Reuters в Twitter.

Ранее сообщалось, что 4 февраля американский лидер выступил с ежегодным посланием «О положении страны».

После того как Трамп закончил свой доклад, конгрессмены встали, чтобы подержать его выступление аплодисментами, сообщает RT. В этот момент Пелоси тоже встала и начала рвать документы. Трамп в это время находится спиной к спикеру.