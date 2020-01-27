Трамп объяснил «разоблачения» Болтона пиаром неизданной книги

По мнению американского президента, Болтон сказал это только для того, чтобы «продать свою книгу».

Ранее издание New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона сообщило, что Трамп якобы сказал своему советнику о намерении продолжить «заморозку» военной помощи Украине до тех пор, пока украинские власти не помогут с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и ряда других демократов. Болтон пишет, что они с госсекретарем Майком Помпео и главой Минобороны Марком Эспером 10 раз говорили Трампу «разморозить» эту помощь в размере 391 миллиона долларов, но американский президент отверг эти попытки и в августе подтвердил позицию.

Джон Болтон покинул пост советника президента по безопасности в сентябре 2019 года из-за разногласий с Трампом по вопросам внешней политики, отмечает «Свободная пресса».

История с задержкой военной помощи Украине стала одним из пунктов обвинений в адрес Трампа, на которых демократы строят процесс об импичменте президента США.

