Трамп: Есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хорошем шансе» завершить конфликт на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам.

По словам Трампа, в выходные была проделана «большая работа», политики хотят посмотреть, смогут ли они положить конец противостоянию.

«Может быть, и нет. Может быть, сможем, но я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», - подчеркнул президент США.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что обсуждение с Россией прекращения огня на Украине проходит с трудностями, но из Москвы есть позитивные отклики, пишет 360.ru.

