Трамп: Есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине
17 марта 202508:50
Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хорошем шансе» завершить конфликт на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
По словам Трампа, в выходные была проделана «большая работа», политики хотят посмотреть, смогут ли они положить конец противостоянию.
«Может быть, и нет. Может быть, сможем, но я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», - подчеркнул президент США.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что обсуждение с Россией прекращения огня на Украине проходит с трудностями, но из Москвы есть позитивные отклики, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru