Песков назвал последовательной позицию Трампа по Украине
Все измышления о том, что президент США Дональд Трамп «якобы, как флюгер» меняет свою точку зрения по Украине не соответствуют действительности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава Белого дома последователен в своей позиции по украинскому конфликту.
«Он последователен, убеждён в своём понимании происходящего», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 4 февраля, стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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