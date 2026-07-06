Песков назвал последовательной позицию Трампа по Украине

Все измышления о том, что президент США Дональд Трамп «якобы, как флюгер» меняет свою точку зрения по Украине не соответствуют действительности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: РФ не слышала заявлений от США об их статусе в конфликте на Украине

По его словам, глава Белого дома последователен в своей позиции по украинскому конфликту.

«Он последователен, убеждён в своём понимании происходящего», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 4 февраля, стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаСШАДональд Трамп

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