Трамп анонсировал начало вакцинации от COVID-19 в США

По данным университета Джона Хопкинса, США лидируют в мире по числу случаев COVID-19.

Власти страны выделили 486 млн долларов на вакцину, разработкой которой руководит компания Moderna. Еще 456 млн долларов получила фармацевтическая корпорация Johnson & Johnson. Также 1,2 млрд долларов администрация вложила в британско-шведскую разработку AstraZeneca, которая кооперирует с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

Также в США разработкой вакцины от COVID-19 занимаются крупные фармацевтические компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, власти инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.

