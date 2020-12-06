Трамп анонсировал начало вакцинации от COVID-19 в США
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в США начнется вакцинация от COVID-19. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Джорджия. Запись опубликована в Twitter.
По словам Трампа, вакцинация стартует на следующей неделе.
По данным университета Джона Хопкинса, США лидируют в мире по числу случаев COVID-19.
Власти страны выделили 486 млн долларов на вакцину, разработкой которой руководит компания Moderna. Еще 456 млн долларов получила фармацевтическая корпорация Johnson & Johnson. Также 1,2 млрд долларов администрация вложила в британско-шведскую разработку AstraZeneca, которая кооперирует с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.
Также в США разработкой вакцины от COVID-19 занимаются крупные фармацевтические компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, власти инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru