Советник Трампа заявил, что вакцина от COVID-19 не вернет в США «полностью нормальную жизнь»
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что появление вакцины от коронавирусной инфекции полностью не вернет жизнь в США в привычное русло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Он отметил необходимость существенных финансовых вложений для того, чтобы вакцина начала применяться и чтобы граждане страны "в какой-то степени" вернулись к нормальной жизни. Он подчеркнул, что ограничения все равно будут сохраняться, несмотря на возможность вакцинирования.
Власти США выделили 486 млн долларов на вакцину, разработкой которой руководит компания Moderna. Еще 456 млн долларов получила фармацевтическая корпорация Johnson & Johnson. Также 1,2 млрд долларов администрация вложила в британско-шведскую разработку AstraZeneca, которая кооперирует с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.
Также в США разработкой вакцины от COVID-19 занимаются крупные фармацевтические компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, власти инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.
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