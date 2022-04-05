ТПП: Антироссийские санкции могут привести к потоку беженцев в ЕС из Африки
Бездумное присоединение ЕС к антироссийским санкциям США и Великобритании приведет к тому, что кроме украинских беженцев на континент может хлынуть неуправляемый поток беженцев из Африки. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александра Борисова.
Он напомнил, что санкции усугубили процесс повышения цен на зерно и в целом на продовольствие в мире. В результате этого, по словам Борисова, в странах Африки может начаться большой продовольственный кризис, так как Россия и Украина являются основными поставщиками зерна на мировом рынке.
Представитель ТПП предположил, что европейские политики уже осознают возможные последствия и попытаются приложить усилия для стабилизации обстановки.
Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что срыв посевной компании в России и на Украине повлечет за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.
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