Toronto Star: Ответ Путина на санкции стал выстрелом по финсистеме НАТО

По данным финансового конгломерата Credit Suisse, новый мировой экономический порядок будет вращаться вокруг товарных валют, что позволит еще больше ослабить доллар и евро.

Джустра также напомнил, что сейчас Россия активно развивает глобальные торговые отношения с Индией, Бразилией и Китаем. В связи с этим он предположил, что Пекин и Москва могут создать международную резервную валюту за пределами долларовой системы США.