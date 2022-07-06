Toronto Star: Ответ Путина на санкции стал выстрелом по финсистеме НАТО

Эффективный ответ президента России Владимира Путина на антироссийские санкции стал выстрелом по финансовой системе НАТО, сообщает канадское издание Toronto Star.

По мнению автора статьи Фрэнка Джустра, украинский конфликт дал начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар.

Джустра считает, что одним из таких эффективных ответов на западные санкции стало решение Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли.

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По данным финансового конгломерата Credit Suisse, новый мировой экономический порядок будет вращаться вокруг товарных валют, что позволит еще больше ослабить доллар и евро.

Джустра также напомнил, что сейчас Россия активно развивает глобальные торговые отношения с Индией, Бразилией и Китаем. В связи с этим он предположил, что Пекин и Москва могут создать международную резервную валюту за пределами долларовой системы США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолларСанкцииФинансыНАТОВладимир Путин
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