Путин анонсировал новое выступление по развитию ситуации в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, передает РИА Новости.

«Считаю необходимым посвятить анализу развития ситуации в мире одно из своих следующих выступлений», - сказал Путин.

Глава государства, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ, сообщил также, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.

Песков заявил, что РФ примет участие в G20 в любом формате

Ранее Путин заявил, что некоторые страны пытаются подменить право диктатом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРазведкаЗападВладимир Путин
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