Путин анонсировал новое выступление по развитию ситуации в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, передает РИА Новости.
«Считаю необходимым посвятить анализу развития ситуации в мире одно из своих следующих выступлений», - сказал Путин.
Глава государства, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ, сообщил также, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.
Ранее Путин заявил, что некоторые страны пытаются подменить право диктатом.
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