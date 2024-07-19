«Торговаться не будут»: Трамп не сможет настроить Ким Чен Ына против Москвы

«Трамп во время своего президентства встречался с Ким Чен Ыном три раза, они друг друга понимали. Трамп всегда очень высоко отзывался о коллеге, а Ким Чен Ын писал Трампу личные послания в очень уважительном ключе. Они не смогли договориться о сделке по ядерному разоружению КНДР, но личностные отношения между ними сохранились нормальными. Это не значит, что Ким Чен Ын слепо верит Трампу и всей американской политике», - подчеркнул он.

По его словам, Трамп сможет договориться с КНДР, если предложит более мягкие условия по ядерной сделке.

«Все будет зависеть от США. Если Трамп будет ставить жесткие рамки для КНДР в рамках ядерного разоружения, ничего не добьется. Если будет решать эти вопросы поэтапно, будет все иначе. В КНДР не откажутся полностью от ядерного оружия, но могут пойти на соглашение по контролю в обмен на снятие санкций. США могут пойти по этому пути, чтобы возникло какое-то доверие. Можно надеяться, что будут возможности для смягчения напряженности в регионе. При Трампе США серьезно сократили количество военных учений в регионе. При этом Пхеньян не откажется от союзнических отношений с Россией, они не будут торговаться, в США могут даже не ждать этого», - рассказал востоковед.

Ким Ен Ун также объяснил, почему Трамп хочет перестать со всеми «собачиться» и сбавить напряжение в регионе.

«Трамп понимает, что нужно сближаться. Америка не может сейчас удивить никаким видом вооружения, в этом проблема. Трамп хочет, чтобы Америка тратила меньше военного бюджета за рубежом и сосредоточилась на технологическом и экономическом росте. Для этого надо перестать «собачиться» со всеми. Если возникнет сухопутная война между Америкой и Китаем с Россией, американская армия не выдержит такую войну», - заключил собеседник НСН.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. Во время встречи северокорейский лидер заявил, что армии КНДР и РФ должны сыграть важную роль в защите мира. Кроме того, Ким Чен Ын на встрече выразил поддержку Пхеньяна в рамках специальной военной операции России, передает «Радиоточка НСН».

