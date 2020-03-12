«Ищите в России, кому не нравится Беларусь». В Минске опровергли обморок Лукашенко

«Источник этого сообщения – телеграм-канал «Незыгарь», известный тем, что производит фейки. Комментировать здесь нечего. Нужно искать в России, кому мешает Лукашенко, кому мешает Беларусь», - сказал он.

Эксперт указал на логичность встречи главы государства с министром здравоохранения.

«Идет пандемия коронавируса, поэтому естественно, что Лукашенко встречается с министром здравоохранения, чтобы выяснить, какая ситуация в Белоруссии сейчас и какие меры нужно принимать, поскольку Белоруссия граничит с Европой», - заключил Дзермант.

Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН отметил тенденцию снижения пророссийских настроений в Белоруссии.

