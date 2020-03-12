«Ищите в России, кому не нравится Беларусь». В Минске опровергли обморок Лукашенко
Минский политолог в эфире НСН объяснил природу таких слухов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой республиканского минздрава Владимиром Караником заявил, что в стране нет поводов для паники из-за коронавируса. Ранее в соцсетях появились слухи, что вечером 11 марта Лукашенко почувствовал себя плохо и потерял сознание, из-за чего отменили все мероприятия с его участием.
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил природу таких слухов.
«Источник этого сообщения – телеграм-канал «Незыгарь», известный тем, что производит фейки. Комментировать здесь нечего. Нужно искать в России, кому мешает Лукашенко, кому мешает Беларусь», - сказал он.
Эксперт указал на логичность встречи главы государства с министром здравоохранения.
«Идет пандемия коронавируса, поэтому естественно, что Лукашенко встречается с министром здравоохранения, чтобы выяснить, какая ситуация в Белоруссии сейчас и какие меры нужно принимать, поскольку Белоруссия граничит с Европой», - заключил Дзермант.
Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН отметил тенденцию снижения пророссийских настроений в Белоруссии.
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