Торг идет: Новый удар Израиля по Ирану назвали рычагом давления на выборы в США
Исход президентских выборов в США определит новый виток ближневосточного конфликта, вместе с тем позиция Израиля также может повлиять на судьбу кандидатов в президенты США Камалы Харрис или Дональда Трампа, сообщил израильский политолог Саймон Ципис.
Возможный превентивный удар Израиля по Ирану стал для премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху новым рычагом давления на американских политиков за считанные дни до выборов президента США. Об этом в интервью НСН рассказал израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
В ночь на 26 октября Израиль сообщил об авиаударах по военным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку исламской республики. В Тегеране сообщали об ограниченном ущербе, пообещав в ближайшие дни ответить «сокрушительными ударами». Однако Ципис допустил, что Израиль может пойти на превентивную атаку.
«Ставки повышаются с каждым днем, как говорится, кто первый моргнет. Сейчас Иран вроде отказался от ответного удара, но израильская разведка пришла к выводу, что Иран все же готовит его. В этом контексте Израиль может нанести превентивный удар в ближайшие дни. Однако есть фактор выборов США, от которых многое зависит. Превентивный удар зависит от того, кто придет к власти в США. При этом поведение Израиля также будет ключевым фактором, решающим, кто победит - демократы или республиканцы. Уверен, сейчас идет торг, и администрация Байдена упрашивает Нетаньяху не наносить удара», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в США активно следят за ситуацией, продолжая переговоры со сторонами конфликта.
«Недавно мы слышали, что США активно начали принимать участие в переговорах в Катаре между ХАМАС, Израилем и ливанским движением "Хезболла". Есть первые результаты: представители "Хезбаллы" сказали, что готовы отказаться от участия в ситуации в секторе Газа и сфокусироваться только на проблеме Ливана. Это серьезный шаг вперед к завершению Израилем военной операции в южном Ливане, поскольку "Хезбалла" пошла навстречу. Все это происходит на фоне давления США, которое оказывает администрация Байдена. Также уверен, что за кулисами есть давление и со стороны республиканцев во главе с Дональдом Трампом», - сообщил он.
Как добавил Ципис, на фоне последних событий симпатия Израиля переходят к Дональду Трампу.
«Верить больше некому. У Дональда Трампа сейчас очень серьезные ставки, он приобрел серьезные дивиденды. Фактически вырвался вперед, оставив Камалу Харрис позади. Трамп выиграл "Исламскую и Еврейскую улицу", переманил на свою сторону даже ярых противников республиканцев. Все зависло на том, что будет делать Нетаньяху, который имеет рычаги манипуляции, шантажирует Трампа и Байдена. Похоже, в Израиле поддерживают Трампа», - подытожил он.
Ранее израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении «всех стратегических оборонных возможностей» Ирана – зенитно-ракетных систем большой дальности и производства ракет. При этом в Иране признали лишь «ограниченный ущерб» в некоторых районах.
Однако эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал «Радиоточке НСН», что звучащие в Израиле заявления об уничтожении производства баллистических ракет в Иране предназначены для «внутренней кухни» и вряд ли соответствуют действительности.
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