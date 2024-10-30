Торг идет: Новый удар Израиля по Ирану назвали рычагом давления на выборы в США

В ночь на 26 октября Израиль сообщил об авиаударах по военным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку исламской республики. В Тегеране сообщали об ограниченном ущербе, пообещав в ближайшие дни ответить «сокрушительными ударами». Однако Ципис допустил, что Израиль может пойти на превентивную атаку.

«Ставки повышаются с каждым днем, как говорится, кто первый моргнет. Сейчас Иран вроде отказался от ответного удара, но израильская разведка пришла к выводу, что Иран все же готовит его. В этом контексте Израиль может нанести превентивный удар в ближайшие дни. Однако есть фактор выборов США, от которых многое зависит. Превентивный удар зависит от того, кто придет к власти в США. При этом поведение Израиля также будет ключевым фактором, решающим, кто победит - демократы или республиканцы. Уверен, сейчас идет торг, и администрация Байдена упрашивает Нетаньяху не наносить удара», - сказал он.

По словам собеседника НСН, в США активно следят за ситуацией, продолжая переговоры со сторонами конфликта.

«Недавно мы слышали, что США активно начали принимать участие в переговорах в Катаре между ХАМАС, Израилем и ливанским движением "Хезболла". Есть первые результаты: представители "Хезбаллы" сказали, что готовы отказаться от участия в ситуации в секторе Газа и сфокусироваться только на проблеме Ливана. Это серьезный шаг вперед к завершению Израилем военной операции в южном Ливане, поскольку "Хезбалла" пошла навстречу. Все это происходит на фоне давления США, которое оказывает администрация Байдена. Также уверен, что за кулисами есть давление и со стороны республиканцев во главе с Дональдом Трампом», - сообщил он.