В Иране заявили, что не будут пересматривать ядерную доктрину после ударов Израиля

Иран не намерен пересматривать свою ядерную доктрину на фоне удара Израиля по территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД исламской республики Исмаила Багаи.

«Наша позиция по отношению к оружию массового поражения ясна... Как в соответствии с фетвой (религиозным решением. - НСН) высшего политического и религиозного руководителя нашей страны, так и на основании логических оценок, мы ни в коем случае не выступаем за военизацию ядерной программы», — указал дипломат.

Багаи добавил, что позиция Тегерана в этом вопросе остается прежней.

Военно-воздушные силы Израиля 26 октября осуществили масштабную атаку на военные объекты в Иране. В республике заявили о готовности ответить на израильскую агрессию, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИзраильИран

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