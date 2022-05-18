Посольство США в Москве может «переехать» на площадь защитников Донбасса
Депутаты Мосгордумы предлагают назвать территорию около американского посольства в Москве площадью Защитников Донбасса.
«Также столичные парламентарии попросили присвоить адрес на площади Защитников Донбасса посольству США в России», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Мосгордумы.
Такое название планируется дать территорию на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.
Отмечается, что с данной инициативой выступили четыре депутатских объединения в столичной думе: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва».
Сейчас американское посольство расположено по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8. Здания посольства США расположены на обширной территории, по периметру которой находятся Садовое кольцо (Новинский бульвар), Большой Девятинский переулок, Конюшковская улица и Малый Конюшковский переулок.
Территория, о которой говорят парламентарии, находится у Горбатого моста в нескольких десятках метров от Дома правительства России. Именно там стояли баррикады во время штурма Белого дома в 1993 году.
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