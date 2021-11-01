Тонкая игра: Востоковед поспорил с Жириновским о «гадкой» Турции

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Турция всегда защищала только свои национальные интересы и везде «гадила» России. «Я Турцией занимаюсь 50 лет. Постоянно предают всех. Сейчас они поставляют свои беспилотники, из которых расстреливают граждан России на Донбассе», - цитирует депутата URA.RU.

По словам Алексея Малашенко, российско-турецкие отношения зависят и от глобальной ситуации, и от отношений между Россией и Западом.

«Пока эти отношения турок предрасполагают к взаимодействию с Россией. Что касается Жириновского, зачем его слушать? Я не хочу сказать, что он совсем выжил из ума, но это не тот политик, мнение которого может какой-то интерес представлять. Ситуативность нашего сотрудничества с турками затягивается, я не вижу никаких принципиальных причин для разрыва. Представьте себе, если Турция откажется от сотрудничества с Россией по любому вопросу, это ей выгодно? Нет. Представьте, что Россия бросит Турцию, что однажды уже было. Помните эту историю со сбитым самолетом? Потом выяснилось, что Россия несколько поторопилась. Да и турки принесли свои извинения. Поэтому если говорить о настоящем тренде, я считаю, что он устойчив», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Малашенко подчеркнул, что у России и Турции общего больше, чем кажется на первый взгляд, при этом у каждой стороны есть свои интересы, с которыми так или иначе придется мириться.

«Я не в этой палате, как Турция может подгадить? Да, она может поставлять эти беспилотники куда-то, еще что-то, но это игра. У этой игры есть определенные пределы, потому что у турок свои интересы, у нас свои. Есть какая-то даже чисто психологическая общность – там болтают про империю, что полная утопия, тут у нас временами побалтывают про Советский Союз. Эрдоган использует непростую ситуацию в мире – противоречия между Россией и Западом, ситуацию в самом мусульманском мире, и он хочет сделать из Турции великое государство, и кое-что у него получается. Турция – это активный фактор в Сирии, и в Ливии, повсюду, но она экономически очень слаба. Там такая инфляция, что не до жиру, быть бы живу», - добавил он.

Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские власти не идут на прямую конфронтацию с Турцией из-за неадекватной реакции руководства этой страны на политические промахи, но всячески дают понять, что появление турецких беспилотников над Донбассом не устраивает Москву.