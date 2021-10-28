Признание Крыма вернет турецкие мандарины к Новому году
Москва начала кампанию по принуждению Анкары к урегулированию политических разногласий, считает Дмитрий Потапенко.
Возвращение турецких мандаринов на российский рынок зависит от разрешения российско-турецких политических разногласий, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко. Ранее Роспотребнадзор заявил о временном запрете на ввоз мандаринов из Турции с 29 октября из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос.
«Всё зависит от того, как турки себя поведут с точки зрения признания вакцин или еще чего-то, это никоим образом не зависит от реального наличия пестицидов в продуктах. 90% наших отношений турками – это признание Крыма, вакцин и иже с ними. Я думаю, что до Нового года мы договоримся с ними», - отметил Потапенко.
При этом бизнесмен отметил, что в случае проблем в отношениях двух стран заменить турецкие фрукты будет сложно.
«Если не договоримся, то Марокко не сможет восполнить нехватку, потому что там такого объема нет и это все-таки другие мандарины, будем объективны. Но цена вырастет однозначно. С учетом ограничительных мер и осознанного разрыва властями товаропроводящих цепочек наивно рассчитывать, что мы как граждане за это не заплатим. Меньше поставок, сложнее их проводить – естественно, все дорожает. Дефицит мандаринов маловероятен, а вот рост цен однозначен», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Министерство промышленности и торговли признало невозможность сдерживания роста цен на социально значимые товары.
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