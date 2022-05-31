Томас-Гринфилд: США продолжат настаивать на новых санкциях против КНДР

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты продолжат добиваться принятия американского проекта резолюции по КНДР в СБ ООН. Об этом сообщает ТАСС.

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Томас-Гринфилд отметила, что первым делом власти США намерены усилить уже действующие санкции по отношению к Северной Кореи.

В предлагаемом ранее США документе, в частности, содержался призыв к сокращению объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР.

Россия и КНР на заседании Совета Безопасности ООН применили право вето во время голосования по проекту новых санкций против КНДР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНСШАСеверная КореяКндр
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