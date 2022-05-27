Китай и Россия заветировали проект американской резолюции Совбеза по КНДР

Остальные члены Совбеза ООН Великобритания, США и Франция проголосовали в поддержку резолюции. Таким образом, документ не приняли.

В предлагаемом США документе, в частности, содержался призыв к сокращению объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР.

Причиной резолюции по отношению Северной Кореи стало осуждение проведения последнего запуска межконтинентальной баллистической ракеты и другие недавние ракетные испытания.

Далее по регламенту Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения проекта в 10-дневный срок после нынешнего заседания Совбеза.

