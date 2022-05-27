Небензя: РФ предупреждала США о российском вето в СБ ООН по КНДР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия неоднократно предупреждала Соединенные Штаты о том, что продвигаемый ими проект резолюции по КНДР на голосовании в Совбезе ООН поддержан не будет. Об этом он сообщил после заседания СБ ООН в четверг, передает ТАСС

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Небензя отметил, что США проигнорировали неоднократные разъяснения со стороны России в ходе консультаций по проекту.

Он также подчеркнул, что расширение санкционного пакета против Северной Кореи бесперспективно и крайне опасно последствиями.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР на заседании Совета Безопасности ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по КНДР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРСШАСовбез ООНРезолюция ООН
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