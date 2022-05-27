Небензя: РФ предупреждала США о российском вето в СБ ООН по КНДР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия неоднократно предупреждала Соединенные Штаты о том, что продвигаемый ими проект резолюции по КНДР на голосовании в Совбезе ООН поддержан не будет. Об этом он сообщил после заседания СБ ООН в четверг, передает ТАСС