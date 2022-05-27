Небензя: РФ предупреждала США о российском вето в СБ ООН по КНДР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия неоднократно предупреждала Соединенные Штаты о том, что продвигаемый ими проект резолюции по КНДР на голосовании в Совбезе ООН поддержан не будет. Об этом он сообщил после заседания СБ ООН в четверг, передает ТАСС
Небензя отметил, что США проигнорировали неоднократные разъяснения со стороны России в ходе консультаций по проекту.
Он также подчеркнул, что расширение санкционного пакета против Северной Кореи бесперспективно и крайне опасно последствиями.
Ранее сообщалось, что Россия и КНР на заседании Совета Безопасности ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по КНДР.
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