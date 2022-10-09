Толстой: Придется «вколотить Украину в XVIII век» после взрыва на Крымском мосту

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой считает, что ответ России киевским властям за взрыв на мосту в Крым «должен быть максимально жестким», написал в своем Telegram-канале.

СМИ: Организаторами взрыва на Крымском мосту стали спецслужбы Украины

«Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим», — написал политик.

Толстой также призвал «собраться и начать», игнорируя позицию Запада по Украине, пишет Газета.ru.

«Для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека», — отметил парламентарий.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Крымский МостВзрывУкраинаМоскваПетр Толстой
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