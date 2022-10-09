СМИ: Организаторами взрыва на Крымском мосту стали спецслужбы Украины

Взрыв на Крымском мосту, который привел к разрушению двух пролетов строения и приостановке движения, организовали спецслужбы Украины, пишет сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на киевского чиновника.

В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту

Газета сообщает, что высокопоставленный чиновник из Киева подтвердил предположения о том, что за взрывом грузовой фуры на мосту в Крым стоит Украина.

«Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — цитирует украинского чиновника Газета.ru.

Служба безопасности Украины после ЧП на Крымском мосту разместила фото с результатами взрыва без комментариев о причастности к инциденту.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал поздравил украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СМИУкраинаВзрывмостКрымский Мост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры