СМИ: Организаторами взрыва на Крымском мосту стали спецслужбы Украины

Газета сообщает, что высокопоставленный чиновник из Киева подтвердил предположения о том, что за взрывом грузовой фуры на мосту в Крым стоит Украина.

«Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — цитирует украинского чиновника Газета.ru.

Служба безопасности Украины после ЧП на Крымском мосту разместила фото с результатами взрыва без комментариев о причастности к инциденту.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал поздравил украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

