Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о разрешении в ряде случаев до 31 декабря 2030 года сплошной рубки лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации перечня объектов. Позже ЮНЕСКО призвала не принимать поправки и выдвинула ряд требований для сохранения экосистемы Байкала, благодаря выполнению которых удастся избежать внесения озера в список находящихся под угрозой объектов.

Толстой указал, что на следующей неделе в Саудовской Аравии стартует очередная сессия ЮНЕСКО. На встрече в том числе планируют «пожурить Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки». Политик отметил, что «радетели за наследие мира» недовольны действиями РФ «без разрешения» и на фоне западных санкций.

По словам Толстого, России следует отстаивать свои экономические и геополитические интересы в международных организациях.

«Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации?» - задался вопросом политик.

