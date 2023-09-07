Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой задался вопросом, нужно ли России оставаться в «политизированной» ЮНЕСКО, парламентарий поднял тему из-за критики организации в отношении законопроекта, разрешающего сплошные рубки для туристического освоения Байкала. Об этом Толстой написал в своем Telegram-канале.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о разрешении в ряде случаев до 31 декабря 2030 года сплошной рубки лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации перечня объектов. Позже ЮНЕСКО призвала не принимать поправки и выдвинула ряд требований для сохранения экосистемы Байкала, благодаря выполнению которых удастся избежать внесения озера в список находящихся под угрозой объектов.
Толстой указал, что на следующей неделе в Саудовской Аравии стартует очередная сессия ЮНЕСКО. На встрече в том числе планируют «пожурить Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки». Политик отметил, что «радетели за наследие мира» недовольны действиями РФ «без разрешения» и на фоне западных санкций.
По словам Толстого, России следует отстаивать свои экономические и геополитические интересы в международных организациях.
«Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации?» - задался вопросом политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru