Дорогая «коммуналка», газ и пушки: Молдавия готовится к протестам против Санду

Кишинев перебрасывает военную технику в автономный регион Гагаузия, сообщил накануне военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале. Местные депутаты чрезвычайно недовольны тем, как в Кишиневе видят решение газового вопроса. «Впереди у нас лампадка и буржуйка. Отложите в сторону всё, соберитесь, езжайте в Россию, договоритесь о цене на газ, вы, как президент этой страны», - напутствовали они президента страны Майю Санду.

При этом протесты могут охватить и другие регионы страны. 9 сентября, перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе уже прошел антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг, а лидер партии «Шор» Илан Шор заявил об организации национального протеста 18 сентября.