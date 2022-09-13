Дорогая «коммуналка», газ и пушки: Молдавия готовится к протестам против Санду
Часть населения Молдавии, в том числе в Гагаузии, недовольна антироссийской позицией Кишинева. Однако власти, по всей видимости, не ждут по-настоящему массовых протестов, сказал в эфире НСН политолог Аркадий Барбарошие.
Кишинев перебрасывает военную технику в автономный регион Гагаузия, сообщил накануне военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале. Местные депутаты чрезвычайно недовольны тем, как в Кишиневе видят решение газового вопроса. «Впереди у нас лампадка и буржуйка. Отложите в сторону всё, соберитесь, езжайте в Россию, договоритесь о цене на газ, вы, как президент этой страны», - напутствовали они президента страны Майю Санду.
При этом протесты могут охватить и другие регионы страны. 9 сентября, перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе уже прошел антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг, а лидер партии «Шор» Илан Шор заявил об организации национального протеста 18 сентября.
Политолог, директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какой видится ситуация из Кишинева: если такой позиции придерживаются и у Санду, то судя по всему, к компромиссу готовы не будут.
«Насчет артиллерии – это все слова. Это все то, о чем мечтают некоторые корреспонденты. Никаких военных действий относительно Гагаузии не планируется. О том, что в воскресенье будут протесты… Ну кто эти протесты организует? Партия Шора, которая известна своими действиями. Шор сидит в Израиле и не хочет оттуда выезжать. Его заместитель арестована, она сидит сейчас в тюрьме. Все эти дела по господину Шору собраны и будут отправлены в суд - кроме тех, по которым он уже был наказан. То, что Шор пытается сделать что-то вроде антиправительственных манифестаций – это только слова. Эти слова будут подкреплены некоторым количеством людей, которые придут, но оно достаточно незначительное. Эти люди еще должны подумать над своим будущим. Я понимаю, что сейчас нет достаточных сил в прокуратуре для того, чтобы эти дела изучить и подготовить. Но, думаю, что за этим ближайшее будущее», - сказал Барбарошие.
По его словам, Молдавия предоставила Гагаузии слишком много прав, однако местная власть требует еще больше. Барбарошие указал, что члены Национального собрания абсолютно не представляют интересы граждан.
«Гагаузия – это, примерно 3,5-4% населения Республики Молдова. Когда Гагаузии предоставляли различные права, им дали столько, о чем никакой другой регион Молдовы не может даже мечтать. Например, все деньги, которые зарабатываются в Гагаузии – остаются в Гагаузии. Но, опять же, они хотят еще: все деньги, которые компании берут за ввоз продукции на территорию Молдовы. Это неправильно, это является прерогативой центральной власти, а не местной. Правительство должно очень четко осознать, что в Гагаузии члены Национального собрания не представляют интересов граждан», - отметил политолог.
Также Барбарошие прокомментировал встречу президента Молдавии Майи Санду с депутатами Гагаузской автономии, которая завершилась досрочно из-за скандала, возникшего во время обсуждения цены на российский газ. Он подчеркнул, что в случае полного прекращения поставок газа Молдавия задействует альтернативные источники.
«Поставки российского газа до сих пор не прекращались, они идут согласно договору. Что будет после 1 октября, мы увидим. Но есть альтернативные источники, и правый берег реки Днестр будет полностью снабжен этими источниками. Цены на них, конечно, покрупнее, чем то, что платит Молдова «Газпрому». Альтернативные источники есть, и они будут использованы с 1 октября, если возникнет прекращение поставок российского газа», - резюмировал Барбарошие.
Так, летом в Гагаузии, как и на остальной территории Молдавии, начались протесты, участники которых требуют отставки правительства, обвиняя его в неспособности справиться с кризисом в стране. Власти критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В свою очередь Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии. На этом фоне МВД Молдавии провело на прошлой неделе учения спецназа в Комрате, что вызвало возмущение руководителей автономии. Ранее глава Гагаузии Ирина Влах не исключила, что может быть арестована, как экс-президент Игорь Додон и ряд других оппозиционеров.
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