Глава Гагаузии подписала разрешающий георгиевскую ленту закон

Глава Гагаузии Ирина Влах подписала закон, разрешающий изготовление, хранение и использование георгиевской ленты. Об этом сообщается на портале Гагаузской автономии.

Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил ношение георгиевской ленты

Ранее Народное собрание Гагаузии приняло документ сразу в двух чтениях, напоминает телеканал «360».

Закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии» разрешает использовать на территории автономии георгиевские ленточки, красные флаги Победы и другие связанные с победой в Великой Отечественной войне символы.

При этом в Молдавии георгиевскую ленту запретили как «символ войны», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МолдавияГеоргиевская Ленточка
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