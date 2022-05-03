Глава Гагаузии подписала разрешающий георгиевскую ленту закон

Ранее Народное собрание Гагаузии приняло документ сразу в двух чтениях, напоминает телеканал «360».

Закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии» разрешает использовать на территории автономии георгиевские ленточки, красные флаги Победы и другие связанные с победой в Великой Отечественной войне символы.

При этом в Молдавии георгиевскую ленту запретили как «символ войны», пишет Ura.ru.

