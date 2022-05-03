Глава Гагаузии подписала разрешающий георгиевскую ленту закон
Глава Гагаузии Ирина Влах подписала закон, разрешающий изготовление, хранение и использование георгиевской ленты. Об этом сообщается на портале Гагаузской автономии.
Ранее Народное собрание Гагаузии приняло документ сразу в двух чтениях, напоминает телеканал «360».
Закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии» разрешает использовать на территории автономии георгиевские ленточки, красные флаги Победы и другие связанные с победой в Великой Отечественной войне символы.
При этом в Молдавии георгиевскую ленту запретили как «символ войны», пишет Ura.ru.
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