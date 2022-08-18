Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест

Суд в Молдавии до 21 сентября продлил домашний арест бывшему президенту страны Игорю Додону, сообщает ТАСС.

Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 суток

Инстанция суда одобрила соответствующий запрос прокуратуры, которая требовала продлить меру пресечения ещё на 30 суток.

Адвокат политика Николай Постурусу считает решение суда необоснованным и намерен его обжаловать.

Ранее Додон был задержан по подозрению в коррупции и госизмене, сообщает RT.

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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
ТЕГИ:МолдавияСудДомашний АрестИгорь Додон
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