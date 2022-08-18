Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
18 августа 202215:35
Суд в Молдавии до 21 сентября продлил домашний арест бывшему президенту страны Игорю Додону, сообщает ТАСС.
Инстанция суда одобрила соответствующий запрос прокуратуры, которая требовала продлить меру пресечения ещё на 30 суток.
Адвокат политика Николай Постурусу считает решение суда необоснованным и намерен его обжаловать.
Ранее Додон был задержан по подозрению в коррупции и госизмене, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
- Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении полномочий
- СМИ: Артем Дзюба будет выступать за турецкий «Адана Демирспор»
- В Латвии хотят приостановить выдачу ВНЖ россиянам и белорусам
- Chery начал переговоры по выпуску ряда моделей в России
- Таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 млн рублей
- Сын замглавы правительства ЕАО погиб на Украине
- Минюст РФ предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям
- В Калининградскую область направили самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
- Дания готова ограничить выдачу виз россиянам
18 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru