«Капризная невеста»: Политолог Рар указал на попытки Шольца подружиться с Польшей
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается подружиться с Польшей, поскольку в панике ищет партнера на замену Франции. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что вместе с Варшавой Шольц будет предпринимать попытки сохранить прежний либеральный курс Европейского союза. По словам политолога, канцлер может материально поддерживать Польшу.
«Германия судорожно пытается удержать лидерство в Евросоюзе. Но Польша — капризная невеста», - сказал Рар.
Также он подчеркнул, что для Германии представляет опасность правое правительство Франции, которое может прийти к власти, так как оно будет поддерживать партию «Альтернатива для Германии».
Ранее газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции сообщило, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники получают в первом туре парламентских выборов в стране 33,4%. По данным агентства Euroactive, это исторический рекорд для ультраправых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru