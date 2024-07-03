«Капризная невеста»: Политолог Рар указал на попытки Шольца подружиться с Польшей

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается подружиться с Польшей, поскольку в панике ищет партнера на замену Франции. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что вместе с Варшавой Шольц будет предпринимать попытки сохранить прежний либеральный курс Европейского союза. По словам политолога, канцлер может материально поддерживать Польшу.