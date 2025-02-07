«Токсичный и радикальный»: Уход Гурулева из оборонного комитета связали с походами на ток-шоу

«Я не видел особой включенности Гурулева ни в один проект, связанный с регионами. В муниципальной реформе, законе о публичной политике он никак не участвовал. Гурулев в последнее время активно ходил на всякие ток-шоу, где сначала выглядел органично, а потом стал смотреться токсично. Многие даже боялись участвовать с ним в одной передаче, потому что заявления генерала стали слишком радикальными. Я думаю, с этим связана перестановка. Меняется риторика, на фоне возможных мирных переговоров нужно снижать градус. Его переход сделан для того, чтобы он не мешал международной политике и переговорным процессам», - объяснил он.

По его словам, пока Гурулев будет не очень полезен в региональном комитете, зато уйдет из публичного пространства.

«Компетенция Гурулева была в том, чтобы в какой-то момент выступать «ястребом», но сейчас у нас период остывания. Он теперь спокойно посидит, уйдет из публичного пространства. Региональный комитет в основном занимается применением федеральных законов на региональном уровне. Это очень скрупулёзная работа, у нас есть республики, области, края и так далее. Этим занимаются депутаты, которые сами были губернаторами, мэрами. Но Гурулев занимался вопросами немного другими, поэтому вряд ли можно считать его компетенции полезными. Ему нужно будет набрать какие-то свои регионы, стать специалистом по ним. Возможно, ему бы подошел комитет по развитию Арктики, например, где нужно громогласно заявлять о том, что Арктика будет русской и так далее», - заключил собеседник НСН.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своём Telegram-канале заявил, что полностью поддерживает решение о переводе его на работу из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Он пояснил, что этот переход продиктован его «активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», передает «Радиоточка НСН».

