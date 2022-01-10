Экс-советник Назарбаева: Введение сил ОДКБ в Казахстан взбесило Запад

По словам политика, западные державы, Евросоюз и США имеют «гигантский интерес» к Казахстану. В частности, Запад внес почти $376 млн инвестиций в различные секторы экономики страны, отмечает RT.

«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа,. это вне всякого сомнения… Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жесткие переговоры с Соединенными Штатами Америки, НАТО», — приводит РИА Новости слова Ертысбаева.

Экс-советник Назарбаева отмечает, что Казахстан находится в очень опасной ситуации, пишет «Свободная пресса». По словам политика, президент страны Касым-Жомарт Токаев «правильно сделал», обратившись за помощью к странам ОДКБ. Это продемонстрирует «международному терроризму», что Казахстан находится «в мощном военно-политическом союзе».

