Токаев: Торга с Назарбаевым о разделении полномочий не было
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что не заключал никаких сделок по поводу разделения властных полномочий с бывшим главой государства Нурсултаном Назарбаевым, сообщает ТАСС.
«Никакого торга о разделении властных полномочий с Назарбаевым не было, решался только вопрос о позиции председателя Совбеза», — заявил глава государства в эфире телеканала «Хабар 24».
По его словам, не было речи и о личных привилегиях.
«Был разговор о статусе главы Совбеза. Я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и скажу, что являюсь главой Совбеза», — приводит слова Токаева Orda.kz.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы в Алма-Ате в ходе беспорядков разыскивали личные данные правоохранителей и материалы уголовных дел.
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