Токаев: Беспорядки в Казахстане были спланированной атакой
Массовые беспорядки, которые произошли в Казахстане в январе, были тщательно спланированной атакой. Об этом в ходе съезда правящей партии «Нур Отан» заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, акции протеста были направлены на захват власти, а также на нарушение конституционного порядка, подрыв государственных устоев и единства народа.
К.Токаев: В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и, в конечном итоге, на захват власти.— President Kassym-Jomart Tokayev's Press Office (@AkordaPress) January 28, 2022
Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Акции протеста произошли из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Позже протестующие добавили политические лозунги. В стране пропали мобильная связь и интернет. Сообщалось о пострадавших со стороны силовиков и митингующих граждан.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и заявил о попытке госпереворота. Он обратился в ОДКБ за помощью. После этого в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы, но позже их почти сразу вывели из страны.
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