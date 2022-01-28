Токаев: Беспорядки в Казахстане были спланированной атакой

Массовые беспорядки, которые произошли в Казахстане в январе, были тщательно спланированной атакой. Об этом в ходе съезда правящей партии «Нур Отан» заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, акции протеста были направлены на захват власти, а также на нарушение конституционного порядка, подрыв государственных устоев и единства народа.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Акции протеста произошли из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Позже протестующие добавили политические лозунги. В стране пропали мобильная связь и интернет. Сообщалось о пострадавших со стороны силовиков и митингующих граждан.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и заявил о попытке госпереворота. Он обратился в ОДКБ за помощью. После этого в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы, но позже их почти сразу вывели из страны.

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ФОТО: РИА Новости
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