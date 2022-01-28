Токаев: Беспорядки в Казахстане были спланированной атакой

Массовые беспорядки, которые произошли в Казахстане в январе, были тщательно спланированной атакой. Об этом в ходе съезда правящей партии «Нур Отан» заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, акции протеста были направлены на захват власти, а также на нарушение конституционного порядка, подрыв государственных устоев и единства народа.