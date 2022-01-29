Президент Казахстана рассказал о целях террористов во время беспорядков в Алма-Ате

Материалы уголовных дел и личные данные сотрудников правоохранительных органов интересовали террористов во время беспорядков в Алма-Ате в январе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев: Беспорядки в Казахстане были спланированной атакой

«Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, по своей сути – террористическая - с привлечением боевиков из-за рубежа», - заявил Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Полная версия интервью о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики началось в эфире в 20.00 (17.00 мск).

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Акции протеста произошли из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Позже протестующие добавили политические лозунги. В стране пропали мобильная связь и интернет. Сообщалось о пострадавших со стороны силовиков и митингующих граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыБеспорядкиКазахстан
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