Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает RT.

В ходе беседы российский лидер поздравил своего казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по новой Конституции республики.

Было отмечены, что результаты голосования продемонстрировали доверие граждан к проводимому Токаевым курсу на динамичное социально-экономическое развитие Казахстана.

Кроме того, лидеры обсудили график предстоящих контактов.

Ранее глава Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров заявил, что принятие новой Конституции Казахстана поддержали более 87% граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
