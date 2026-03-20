Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает RT.
В ходе беседы российский лидер поздравил своего казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по новой Конституции республики.
Было отмечены, что результаты голосования продемонстрировали доверие граждан к проводимому Токаевым курсу на динамичное социально-экономическое развитие Казахстана.
Кроме того, лидеры обсудили график предстоящих контактов.
Ранее глава Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров заявил, что принятие новой Конституции Казахстана поддержали более 87% граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
