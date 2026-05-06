Токаев заявил о готовности Казахстана более жестко отстаивать свои интересы

Выступая на мероприятии в преддверии Дня Победы, он отметил, что республика является миролюбивой страной, но в случае необходимости она готова «отстаивать свои интересы и с более жёстких позиций».

«Казахстан должен быть готов к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз... Поэтому необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать модернизацию вооруженных сил», - подчеркнул казахстанский лидер.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления и переходит к президентской республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

