Токаев: Прошедшие в Казахстане выборы стали продолжением политических перемен
Прошедшие в Казахстане парламентские и местные выборы стали достойным продолжением масштабных политических перемен в государстве. Такое заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что выборы стали серьезным шагом в продвижении реформ. По словам Токаева, стартовала новая веха в политическом развитии Казахстана.
Ранее, 19 января, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента (мажилис), а также о назначении внеочередных выборов на 19 марта. Тогда он отмечал, что обновленные составы депутатов будут продолжать вести свою работу в прежнем формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации государства, сообщает НСН.
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