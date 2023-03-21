Токаев: Прошедшие в Казахстане выборы стали продолжением политических перемен

Он отметил, что выборы стали серьезным шагом в продвижении реформ. По словам Токаева, стартовала новая веха в политическом развитии Казахстана.

Ранее, 19 января, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента (мажилис), а также о назначении внеочередных выборов на 19 марта. Тогда он отмечал, что обновленные составы депутатов будут продолжать вести свою работу в прежнем формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации государства, сообщает НСН.

