Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72%

Отмечается, что при диппредставительствах Казахстана в 62 странах было открыто 77 участковых избирательных комиссий (ИК) с общим количеством избирателей 12 132 человека. Указывается, что участковые ИК за границей уже завершили свою работу.

Ранее, 19 января, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента (мажилис), а также о назначении внеочередных выборов на 19 марта. Тогда он отмечал, что обновленные составы депутатов будут продолжать вести свою работу в прежнем формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации государства, сообщает НСН.

