Явка на парламентских выборах Казахстана за рубежом превысила 72%

На избирательных участках, открытых при диппредставительствах Казахстана за границей, на парламентских выборах проголосовали 8,8 тысячи граждан, что является явкой в 72,54%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

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Отмечается, что при диппредставительствах Казахстана в 62 странах было открыто 77 участковых избирательных комиссий (ИК) с общим количеством избирателей 12 132 человека. Указывается, что участковые ИК за границей уже завершили свою работу.

Ранее, 19 января, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента (мажилис), а также о назначении внеочередных выборов на 19 марта. Тогда он отмечал, что обновленные составы депутатов будут продолжать вести свою работу в прежнем формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации государства, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Егоров
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