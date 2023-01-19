Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента (мажилис), а также о назначении внеочередных выборов на 19 марта.

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Так, президент Казахстана выразил надежду, что обновленные составы депутатов будут продолжать вести свою работу в прежнем формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации государства, отмечает RT.

Токаев также подчеркнул, что провести внеочередные выборы необходимо в рамках проведения конституционной реформы. По его словам, теперь 70% депутатов нижней палаты парламента будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел консультации о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов). Во время консультаций президент отмечал, что на референдуме по поправкам в конституцию в июне 2022 года граждане республики «поддержали политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов».

Экс-кандидат в президенты Казахстана от оппозиции Амиржан Косанов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что поправки в Конституцию Казахстана являются половинчатыми мерами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанПарламент
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