Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Токаев набрал 81,31% голосов на прошедших 20 ноября досрочных выборах президента Казахстана. Церемония инаугурации переизбранного главы государства проходит во Дворце Независимости в Астане.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — принес присягу президент.
Согласно законодательству, присяга приносится в течение месяца со дня опубликования итогов президентских выборов.
В зале Дворца Независимости присутствуют первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства и депутаты парламента, а также аккредитованный дипломатический корпус и представители общественности.
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