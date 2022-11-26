Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

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Токаев набрал 81,31% голосов на прошедших 20 ноября досрочных выборах президента Казахстана. Церемония инаугурации переизбранного главы государства проходит во Дворце Независимости в Астане.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — принес присягу президент.

Согласно законодательству, присяга приносится в течение месяца со дня опубликования итогов президентских выборов.

В зале Дворца Независимости присутствуют первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства и депутаты парламента, а также аккредитованный дипломатический корпус и представители общественности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыКазахстан
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