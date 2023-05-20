Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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В заявлении отмечается, что мероприятие запланировано на 25 мая.

Кроме того, пресс-служба анонсировала встречи Токаева с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Сингапура Халимой Якоб. Политики посетят Казахстан 22 мая.

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ФОТО: РИА Новости
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