Президент Казахстана посетит Китай с государственным визитом

Ожидается, что Токаев проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Сиане. Лидеры двух стран обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение сотрудничества в различных сферах, углубление культурно-гуманитарных связей.

«Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай"», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана встретится с руководителями крупных компаний КНР.

