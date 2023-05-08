Президент Казахстана посетит Китай с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Китай, государственный визит политика запланирован на 17-19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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Ожидается, что Токаев проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Сиане. Лидеры двух стран обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение сотрудничества в различных сферах, углубление культурно-гуманитарных связей.

«Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай"», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана встретится с руководителями крупных компаний КНР.

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ФОТО: РИА Новости
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