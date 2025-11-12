Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом в 2026 году

«Я с удовольствием приглашаю... Дело не в протокольных деталях... Мы должны подписывать новое поколение документов на самом высшем уровне и следить за из должной реализацией», - отметил казахстанский лидер.

Как указали в Кремле, президент РФ поблагодарил за приглашение, а также указал, что с удовольствием приедет в Казахстан.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сопровождение самолета Токаева исстребителями ВКС РФ стандартной дипломатической практикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

